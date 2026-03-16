Autovelox in Piemonte: dove saranno i controlli fino al 22 marzo

La Polizia di Stato ha reso noto l’elenco delle tratte stradali del Piemonte dove, nel corso della settimana, saranno attivi i dispositivi di controllo della velocità.

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti e favorire comportamenti di guida più responsabili, contribuendo alla prevenzione degli incidenti stradali. Adeguare la velocità alle condizioni della strada resta infatti un elemento fondamentale per garantire la sicurezza propria e quella degli altri utenti.

Di seguito le postazioni di controllo previste nei prossimi giorni.

16/03/2026

Autostrada A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 32 Torino-Bardonecchia TO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

A A21 Ads Crocetta AL/

A A8 NO/

Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS SS/33 del Sempione VB/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

SS SS34 VB/

SS SS578 BI/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 166 della Val d'Ossola VB/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 299 di Alagna NO/

SP 299 di Alagna VC/

SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 TANGENZIALE BRA CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/

17/03/2026

Autostrada A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

Autostrada A 32 Torino-Bardonecchia TO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

A A21 Ads Crocetta AL/

A A8 NO/

Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS SS/33 del Sempione VB/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

SS SS34 VB/

SS SS578 BI/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 166 della Val d'Ossola VB/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 299 di Alagna NO/

SP 3 Sant'Albano Stura CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 Tangenziale Bra CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/

18/03/2026

Autostrada A 04Dir Stroppiana-Santhià A26 AL/

A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 32 Torino-Bardonecchia TO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO

Autostrada A A21 TO-PC AT/

A A8 NO/

Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS SS/33 del Sempione VB/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

SS SS34 VB/

SS SS578 BI/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 166 della Val d'Ossola VB/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 299 di Alagna NO/

SP 3 Sant'Albano Stura CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 Tangenziale BGra CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/

19/03/2026

Autostrada A 04Dir Stroppiana-Santhià A26 AL/

A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

A A21 Ads Crocetta AL/

A A21 TO-PC AT/

A A8 NO/

Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

Strada Statale SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO/

SS 32 Torino-Bardonecchia TO/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS SS/33 del Sempione VB/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

SS SS34 VB/

SS SS578 BI/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 166 della Val d'Ossola VB/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 299 di Alagna NO/

SP 3 Sant'Albano Stuea CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 Tangenziale Bra CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/

20/03/2026

Autostrada A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

A A21 TO-PC AT/

A A8 NO/

Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO

Strada Statale SS 32 Torino - Bardonecchia TO/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS SS/33 del Sempione VB/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

SS SS34 VB/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 166 della Val d'Ossola VB/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 299 di Alagna NO/

SP 3 SAlbano Stura CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 Tangenziale Bra CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/

21/03/2026

Autostrada A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 32 Torino-Bardonecchia TO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

A A21 Ads Crocetta AL/

A A8 NO/

Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS SS/33 del Sempione VB/

SS SS23 Colle Sestriere TO

Strada Statale SS SS34 VB/

SS SS578 BI/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 142 del Biellese NO/

SP 166 della Val d'Ossola VB/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 3 SAant'Albano Stura CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 Tangenziale Bra CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/

22/03/2026

Autostrada A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 32 Torino-Bardonecchia TO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

A A8 NO/

Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS SS/33 del Sempione VB/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

SS SS34 VB/

SS SS578 BI/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 166 della Val d'Ossola VB/

SP 229 Lago d'Orta NO

Strada Provinciale SP 299 di Alagna NO/

SP 3 Sant'Albano Sturaù CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 Tangenziale Bra CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO