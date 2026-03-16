Autovelox in Piemonte: dove saranno i controlli fino al 22 marzo

La Polizia di Stato ha reso noto l’elenco delle tratte stradali del Piemonte dove, nel corso della settimana, saranno attivi i dispositivi di controllo della velocità.
L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti e favorire comportamenti di guida più responsabili, contribuendo alla prevenzione degli incidenti stradali. Adeguare la velocità alle condizioni della strada resta infatti un elemento fondamentale per garantire la sicurezza propria e quella degli altri utenti.
Di seguito le postazioni di controllo previste nei prossimi giorni.
16/03/2026
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A21 Ads Crocetta AL/
A A8 NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS/33 del Sempione VB/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
SS SS34 VB/
SS SS578 BI/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 166 della Val d'Ossola VB/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 299 di Alagna VC/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
17/03/2026
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO
Autostrada A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A21 Ads Crocetta AL/
A A8 NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS/33 del Sempione VB/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
SS SS34 VB/
SS SS578 BI/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 166 della Val d'Ossola VB/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 Sant'Albano Stura CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 Tangenziale Bra CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
18/03/2026
Autostrada A 04Dir Stroppiana-Santhià A26 AL/
A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO
Autostrada A A21 TO-PC AT/
A A8 NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS/33 del Sempione VB/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
SS SS34 VB/
SS SS578 BI/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 166 della Val d'Ossola VB/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 Sant'Albano Stura CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 Tangenziale BGra CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
19/03/2026
Autostrada A 04Dir Stroppiana-Santhià A26 AL/
A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A21 Ads Crocetta AL/
A A21 TO-PC AT/
A A8 NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN
Strada Statale SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 32 Torino-Bardonecchia TO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS/33 del Sempione VB/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
SS SS34 VB/
SS SS578 BI/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 166 della Val d'Ossola VB/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 Sant'Albano Stuea CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 Tangenziale Bra CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
20/03/2026
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A21 TO-PC AT/
A A8 NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO
Strada Statale SS 32 Torino - Bardonecchia TO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS/33 del Sempione VB/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
SS SS34 VB/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 166 della Val d'Ossola VB/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 SAlbano Stura CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 Tangenziale Bra CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
21/03/2026
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A21 Ads Crocetta AL/
A A8 NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS/33 del Sempione VB/
SS SS23 Colle Sestriere TO
Strada Statale SS SS34 VB/
SS SS578 BI/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 142 del Biellese NO/
SP 166 della Val d'Ossola VB/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 3 SAant'Albano Stura CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 Tangenziale Bra CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
22/03/2026
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A8 NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS/33 del Sempione VB/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
SS SS34 VB/
SS SS578 BI/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 166 della Val d'Ossola VB/
SP 229 Lago d'Orta NO
Strada Provinciale SP 299 di Alagna NO/
SP 3 Sant'Albano Sturaù CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 Tangenziale Bra CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO