Referendum, Montani: “Nelle piazze per spiegare le ragioni del sì”

Con un comuniacato la Lega ricorda che ''dopo i gazebo fatti e che hanno riscosso notevole consenso tra i cittadini, non ultimo quello dello scorso giovedì 12 marzo a Cannobio, prosegue sul territorio provinciale la campagna referendaria a sostegno del sì alla riforma della giustizia''.

L’obiettivo è quello di illustrare ai cittadini i contenuti della proposta e favorire momenti di confronto pubblico. Così la nota del segretario Vco della Lega, Enrico Montani: “Mi aspetto che tutti parlino del merito, come ha detto il nostro segretario e vicepremier Salvini, perché questo è un referendum che entra nella vita degli italiani migliorando la qualità della giustizia. Come Lega Vco, dopo essere già stati anche a Verbania, Domodossola e Omegna, nei prossimi giorni saremo in altre piazze del territorio per spiegare le ragioni del sì”.

Nello specifico: giovedì 19 marzo ancora a Cannobio, venerdì 20 a Stresa.

