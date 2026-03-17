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Politica | 17 marzo 2026, 09:50

Referendum, Montani: “Nelle piazze per spiegare le ragioni del sì”

Prosegue la campagna della Lega sul territorio provinciale per illustrare i contenuti della riforma della magistratura

Wnrico Montani

Wnrico Montani

Con un comuniacato la Lega ricorda che ''dopo i gazebo  fatti e che hanno riscosso notevole consenso tra i cittadini, non ultimo quello dello scorso giovedì 12 marzo a Cannobio, prosegue sul territorio provinciale la campagna referendaria a sostegno del sì alla riforma della giustizia''.

L’obiettivo è quello di illustrare ai cittadini i contenuti della proposta e favorire momenti di confronto pubblico. Così la nota del segretario Vco della Lega, Enrico Montani: “Mi aspetto che tutti parlino del merito, come ha detto il nostro segretario e vicepremier Salvini, perché questo è un referendum che entra nella vita degli italiani migliorando la qualità della giustizia. Come Lega Vco, dopo essere già stati anche a Verbania, Domodossola e Omegna, nei prossimi giorni saremo in altre piazze del territorio per spiegare le ragioni del sì”. 

Nello specifico: giovedì 19 marzo ancora a Cannobio, venerdì 20 a Stresa.
 

comunicato stampa a.f.

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