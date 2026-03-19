Donatori Ossolani Midollo Osseo: Chiara Paglino è la nuova presidente

In occasione dell’ultima assemblea dei soci, riunitasi mercoledì 18 marzo, l’associazione D.O.M.O. – Donatori Ossolani Midollo Osseo, ha provveduto al rinnovo degli organi associativi, eleggendo Chiara Paglino nuova presidente del sodalizio per il prossimo mandato triennale. Chiara raccoglie il testimone da Silvia Stelitano, alla quale l’associazione rivolge un sincero ringraziamento per l’impegno, la dedizione e il prezioso lavoro svolto alla guida di D.O.M.O., da lei presieduta ininterrottamente dal 2008.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con entusiasmo - dichiara la presidente Paglino -. Il nostro obiettivo sarà continuare a far crescere la consapevolezza sull’importanza della donazione di midollo osseo e aumentare il numero di persone iscritte al registro, perché ogni nuovo donatore può rappresentare una concreta possibilità di vita per chi è in attesa di trapianto”.

Ad affiancare la presidente saranno Alessandra Baccenetti nel ruolo di vicepresidente e Dominique Mafrici come tesoriere. A Silvia Stelitano, data la notevole esperienza, è stato chiesto di assumere il ruolo di segretaria. Nel nuovo consiglio, in carica per il prossimo triennio, entrano anche Margherita Abagnale e Michele Bonzani.

L’associazione continua il proprio impegno sul territorio con un obiettivo chiaro e fondamentale: incrementare sempre più il numero degli iscritti al registro dei donatori di midollo osseo, promuovendo informazione, sensibilizzazione e cultura della donazione, soprattutto tra i più giovani e si conferma così la volontà di proseguire con determinazione il proprio percorso di vicinanza ai pazienti e alle famiglie, rafforzando la collaborazione con il territorio, le scuole, le realtà associative e il mondo del volontariato. D.O.M.O. – Donatori Ossolani Midollo Osseo, rinnova quindi la propria azione a favore della solidarietà e della sensibilizzazione, nella convinzione che informare e coinvolgere la comunità sia il primo passo per offrire nuove speranze a chi combatte contro gravi malattie del sangue.