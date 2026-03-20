“Donne al centro”, ultimo appuntamento dedicato alla prevenzione

Si conclude con un focus sulla salute femminile il ciclo di incontri “Donne al centro”, promosso dalle Acli del Vco in collaborazione con il Kiwanis Club Domodossola e con il patrocinio della provincia del Verbano Cusio Ossola e della Città di Domodossola.

L’ultimo appuntamento è in programma mercoledì 25 marzo alle 17.15 alla Sala Falcioni, l'ex Cappella Mellerio, e sarà dedicato a un tema centrale per la salute delle donne: “L’osteoporosi postmenopausale: dalla prevenzione alla diagnosi e cura”.

L’incontro si inserisce nell’ambito degli interventi dedicati alla prevenzione e affronterà in modo chiaro e accessibile diversi aspetti della patologia: dai criteri diagnostici e i parametri di riferimento ai principali fattori di rischio, dalla sintomatologia alle strategie di prevenzione e trattamento, fino ai servizi disponibili sul territorio per le pazienti.

A guidare l’approfondimento saranno le dottoresse Valeria Sonzini e Francesca Quaretta, dirigenti medici della struttura semplice gipartimentale di geriatria e centro osteoporosi. La responsabilità del servizio è affidata alla dottoressa Loredana Seccia, che, pur non potendo essere presente per un impegno congressuale, resta un punto di riferimento per l’attività del centro e per il percorso di cura dedicato alle pazienti.

L’incontro rappresenta un momento conclusivo coerente con il percorso avviato nelle settimane precedenti: dopo aver affrontato temi storici, culturali e sociali legati al ruolo delle donne, il ciclo si chiude con uno sguardo concreto alla salute e alla prevenzione, offrendo strumenti utili per una maggiore consapevolezza e per l’accesso ai servizi sanitari del territorio.