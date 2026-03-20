Con il Kiwanis Club un incontro dedicato al benessere

Una sala attenta e partecipe ha accolto, presso l’Hotel Corona di Domossola, giovedì 19 marzo, l’incontro promosso dal Kiwanis Club Domodossola all’interno del percorso tematico dedicato alla famiglia e al benessere. Protagoniste della serata la dottoressa Barbara Zani e la dottoressa Donatella Sordelli, che hanno guidato il pubblico in un approfondimento chiaro e coinvolgente sul ruolo del microbiota intestinale, oggi riconosciuto come uno dei pilastri della salute globale.

L’incontro ha evidenziato come l’intestino non sia soltanto un organo digestivo, ma un vero e proprio sistema in dialogo costante con il cervello, capace di influenzare equilibrio emotivo, sistema immunitario e qualità della vita.

Particolare attenzione è stata dedicata al concetto di equilibrio – tra eubiosi e disbiosi – e al ruolo determinante dello stile di vita: alimentazione, stress e abitudini quotidiane emergono come fattori centrali nella costruzione del benessere individuale. Attraverso esempi concreti e un linguaggio accessibile, le relatrici hanno reso un tema complesso vicino alla vita di ciascuno, sottolineando l’importanza di una prevenzione consapevole e personalizzata.

In un contesto come quello del Kiwanis, da sempre attento ai valori della famiglia, il tema della salute assume un significato ancora più profondo: prendersi cura di sé significa prendersi cura delle relazioni, della comunità e delle generazioni future. Una serata che ha saputo unire scienza e quotidianità, offrendo strumenti utili e spunti di riflessione, e confermando il valore di momenti di condivisione capaci di mettere al centro la persona.