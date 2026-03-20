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Eventi | 20 marzo 2026, 11:53

"Node di solidarietà": un concerto benefico a Casa don Gianni

Questa sera a Domodossola l'esibizione di quattro cori per raccogliere donazioni a sostegno delle attività del centro

&quot;Node di solidarietà&quot;: un concerto benefico a Casa don Gianni

Questa sera, venerdì 20 marzo, alle 20.30 Casa Don Gianni a Domodossola ospita “Note di solidarietà: quando la musica fa del bene”. Un concerto speciale, nel quale quattro formazioni si alternano sul palco per una serata all’insegna della beneficienza: l’ingresso è infatti a offerta libera, con l’obiettivo di sostenere il Fondo di Solidarietà di Casa Don Gianni.

In cena il coro Aurora, diretto da Alice Bandini ed Elisa Cogliandro, il coro Iris diretto da Barbara Faustini con Federica Zoppis al pianoforte, il coro Libellule in...Canto, diretto da Elisa Cogliandro, e il duo composto da Chiara Maresca & Celeste Longo.

l.b.

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