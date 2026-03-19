Equinozio di Primavera a Domodossola tra musica e natura

L’arrivo della primavera a Domodossola sarà accompagnato da una serie di eventi dedicati alla natura, alla musica e alla sensibilizzazione ambientale. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco domese, propone due appuntamenti pensati per coinvolgere scuole, famiglie e appassionati di ornitologia.

Venerdì 20 marzo si terrà la Festa dell’equinozio: il programma prenderà il via alle ore 10, nel suggestivo spazio di Largo Madonna della Neve. Protagonisti della mattinata saranno i bambini delle Scuole Milani, impegnati in canti e danze che celebreranno il ritorno della primavera.

Non mancherà un momento musicale di grande fascino, grazie al violino di Marta Festinoni, che accompagnerà l’evento con melodie evocative. A seguire verrà presentata l’iniziativa “Nidi per i rondoni”, un progetto realizzato in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Domodossola, dedicato alla tutela di questi straordinari uccelli migratori che ogni anno tornano a popolare i cieli ossolani. L’attività punta a diffondere consapevolezza sulla loro importanza ecologica e sul ruolo degli edifici urbani come luoghi sicuri di nidificazione.

Il secondo appuntamento è fissato per giovedì 16 aprile alle ore 17.30, nella storica Cappella Mellerio, con l’incontro “Bentornati rondoni – Protagonisti del cielo”. A guidare il pubblico alla scoperta dell’affascinante mondo di questi instancabili viaggiatori sarà Milo Manica, dottore in Scienze della Natura e presidente del Gruppo Insubrico di Ornitologia.

L’intervento offrirà un approfondimento divulgativo sul comportamento dei rondoni, sulle loro migrazioni e sulle minacce che oggi mettono a rischio la specie. Un’occasione preziosa per conoscere meglio questi incredibili “acrobati dell’aria” e per comprendere l’importanza di azioni concrete a loro favore.