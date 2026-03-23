Musica e tradizione alpina: torna “La Notte Verde” della Fanfara Ossolana

Dopo il successo dello scorso anno, la Fanfara Alpina Ossolana ripropone “La Notte Verde”, l’evento che riporta in vita una storica tradizione alpina fatta di musica, ballo e convivialità.
L’iniziativa affonda le sue radici nelle storiche veglie danzanti organizzate dalla Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Domodossola, appuntamenti che per anni hanno rappresentato un momento di ritrovo per le Penne Nere delle vallate ossolane, unite dal desiderio di trascorrere una serata in allegria.
L’edizione 2026 si terrà venerdì 27 marzo al Dancing Nabila di Premosello. Protagonista musicale della serata sarà l’“Orchestra Grande Evento” guidata da Moreno il Biondo, uno dei nomi più noti del panorama nazionale del liscio