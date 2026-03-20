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Domodossola | 20 marzo 2026, 19:00

Tornano visibili gli affreschi del Peretti in Collegiata

Venerdì 27 marzo a Domodossola l’inaugurazione della navata centrale restaurata con concerto e visita alla chiesa

Tornano visibili gli affreschi del Peretti in Collegiata

Si avvia alla conclusione uno degli interventi più significativi degli ultimi anni per la collegiata dei Santi Gervaso e Protaso di Domodossola: il restauro degli affreschi della navata centrale, che restituisce alla città un importante patrimonio artistico ottocentesco firmato dal pittore vigezzino Lorenzo Peretti.

L’inaugurazione è in programma venerdì 27 marzo alle ore 21 e permetterà ai cittadini di rientrare nella navata centrale e di apprezzare da vicino i dipinti riportati alla luce. Gli interventi hanno infatti rimosso le stratificazioni accumulate nel tempo, restituendo luminosità e leggibilità alle decorazioni, tra cui anche le raffigurazioni dei santi patroni Gervaso e Protaso.

L’iniziativa è stata sostenuta dal comitato spontaneo “Insieme per un Duomo” insieme alla parrocchia, con il supporto della Fondazione Tones on the Stones e dell’associazione Ruminelli. La serata inaugurale sarà accompagnata dal concerto “Magnificat, Cantico di Maria”, con Badrya Razem alla voce, Giovanni Falzone alla tromba e Roberto Olzer all’organo, pensato per valorizzare l’acustica e l’atmosfera della collegiata appena restaurata.

Il progetto di recupero non si esaurisce con la navata centrale. Il cronoprogramma prevede infatti il proseguimento degli interventi nelle cappelle laterali, con l’obiettivo di completare il restauro complessivo entro il 2027. Nel frattempo continua anche la raccolta fondi a sostegno delle opere, attraverso iniziative e sottoscrizioni aperte alla partecipazione dei cittadini. 

Miria Sanzone

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