Crescono i visitatori al Sacro Monte di Domodossola: tornano accoglienza e visite guidate

È ripartito con l’inizio di maggio il servizio di accoglienza e visite guidate al Sacro Monte Calvario di Domodossola, che conferma un crescente interesse da parte del pubblico.

Fino al 28 giugno, ogni sabato, domenica e nei giorni festivi, guide abilitate accompagneranno i visitatori alla scoperta del complesso monumentale, con orari 9.30–12.30 e 14.30–17.30. Il servizio è promosso dall’Ente di gestione dei Sacri Monti nell’ambito del progetto “Restauro e Valorizzazione Culturale della Cappella X”, sostenuto da Fondazione Cariplo tramite la Fondazione Comunitaria del Vco.

Le prime settimane primaverili hanno già fatto registrare un flusso costante di visitatori. "Stiamo osservando una presenza crescente anche nelle ore del mattino, con un aumento significativo di turisti stranieri" sottolinea la presidente dell’Ente di Gestione, Francesca Giordano. Un segnale positivo che sembra confermare l’efficacia delle attività di promozione portate avanti negli ultimi anni.

A testimoniare questo interesse in crescita c’è anche l’elevata richiesta di materiali informativi: i depliant in lingua straniera sono già esauriti e sono attualmente in fase di ristampa.

Il punto informazioni è attivo presso Casa Stockalper, nelle immediate vicinanze degli uffici della Riserva. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero +39 338 613 2825.