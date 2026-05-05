Piogge diffuse e clima instabile, migliora da giovedì

Settimana all’insegna del tempo instabile sulle province del Vco e di Novara, con piogge diffuse e cieli spesso coperti almeno fino a metà settimana.

Per la giornata di martedì 5 maggio, è previsto un cielo molto nuvoloso fin dal mattino, con precipitazioni diffuse su gran parte del territorio. I fenomeni saranno moderati soprattutto nella parte meridionale della regione, mentre tra Verbano, Ossola e Novarese si alterneranno piogge più deboli e momenti di attenuazione. Dal pomeriggio e in serata le precipitazioni tenderanno a farsi più sparse, pur restando presenti soprattutto tra zone montane e pedemontane. Le temperature saranno comprese tra i 12 e i 18 gradi nel Novarese e leggermente più basse nelle aree alpine.

Mercoledì 6 maggio il tempo resterà instabile, con cieli nuvolosi o molto nuvolosi e nuove piogge diffuse già dal mattino. I fenomeni potranno risultare localmente più intensi, in particolare sui settori orientali e lungo le aree di confine, ma con un’attenuazione prevista nel corso della serata. Le temperature minime si aggireranno intorno ai 10-13 gradi, mentre le massime potranno raggiungere i 18-21 gradi nelle zone di pianura.

Uno spiraglio di miglioramento è atteso per giovedì 7 maggio, quando il cielo si presenterà ancora irregolarmente nuvoloso ma con precipitazioni più sporadiche e deboli, soprattutto nelle ore mattutine e nelle zone montane. Le condizioni resteranno variabili, ma con una generale tendenza a una graduale attenuazione del maltempo.

In sintesi, per Vco e Novarese si prospettano ancora giornate instabili, tipicamente primaverili, con ombrelli a portata di mano almeno fino a mercoledì, in attesa di un possibile miglioramento verso la fine della settimana.