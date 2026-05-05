Fede e preghiera a Medjugorje: il viaggio di don Luca Longo e dei pellegrini del Vco FOTO E VIDEO

Il sacerdote originario di Crodo don Luca Longo, vice parroco a Omegna, è stato per alcuni giorni in pellegrinaggio a Medjugorje dove è stato ricevuto in udienza da monsignor Aldo Cavalli, visitatore apostolico a Medjugorje.

Don Longo ha effettuato il pellegrinaggio con due parrocchiani di Omegna e negli stessi giorni era a Medjugorje anche un gruppo di pellegrini di Verbania e dell'Ossola guidato da Stefania e Corrado Brambilla. Don Luca, nei giorni di permanenza a Medjugorje, è stato inoltre tra i celebranti della messa per i pellegrini italiani nella chiesa di San Giacomo. I pellegrini provenienti dall'Ossola hanno così avuto modo al termine della messa di scambiare con lui alcune opinioni sull'esperienza del pellegrinaggio nella terra dove Maria nel 1981 si è presentata come Regina della Pace.

“Ho avuto la grazia di poter essere ricevuto in udienza da monsignor Cavalli – ha spiegato don Luca Longo - e anche lui si è detto contento di incontrare un sacerdote giovane. Per me questa è stata la seconda volta a Medjugorje e sono stato contento. Grazie alle parole e ai giudizi positivi di monsignor Cavalli, che rappresenta la posizione della Santa Sede su Medjugorje, ora mi sento di proporre con più convinzione questo cammino spirituale ai parrocchiani e ai fedeli. Anche parlando con altri sacerdoti in sagrestia a Medjugorje – ha proseguito don Luca - la nostra opinione è stata comune: questo è un luogo di conversione dove si ritrova una vita pastorale bella, autentica, che sa trasmettere tanta spiritualità, da far vivere bene, cercando di evitare troppi sentimentalismi e ricerche di segni, ma con tanta preghiera in un clima di affidamento con spirito di devozione perché è un luogo dove Maria ancora si fa presenza”.

Per don Luca il pellegrinaggio è stato anche una preparazione al pomeriggio di testimonianza e preghiera con la Comunità dei Figli del Divino Amore di Medjugorie organizzato dalla parrocchia per sabato 9 maggio nella chiesa Collegiata di Sant’Ambrogio ad Omegna che prevede alle 15.30 la testimonianza di Madre Rosaria, alle 16.30 l'adorazione eucaristica e il rosario meditato e infine alle 18 la messa. Nella parrocchia di Omegna è presente un gruppo che ogni 2 del mese si trova per la recita del rosario e questa è l'occasione anche per il gruppo e i fedeli di vivere con ancora più spiritualità il mese Mariano.

Anche per i pellegrini dell'Ossola e del Verbano è stata un'esperienza di fede e preghiera molto intensa. Sono stati giorni nei quali seguendo i vari appuntamenti - l’adorazione eucaristica, la meditazione della Parola di Dio, il sacramento della confessione, la salita sulla Collina delle Apparizioni il Podbrdo e sul monte Krizrvac o Monte della Croce - hanno percepito una grande atmosfera di pace.