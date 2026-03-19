Referendum, a Domodossola un incontro pubblico sulle ragioni del no

Questa sera, giovedì 19 marzo alle 20.45, l’ex Cappella Mellerio di Domodossola ospita un nuovo incontro dedicato al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo promosso dalla “Società civile per il no al referendum”. Interverranno Gianni Macchioni, presidente del tribunale di Verbania e gli avvocati Mariagrazia Medali (anche sindaco di Pieve Vergonte) e Patrich Rabaini. Interventi da remoto da parte di Davide Mattiello, presidente regionale di Articolo 21, e Marco Caleffi, portavoce del comitato per il no. Modera Filippo Pirazzi. L’ingresso è libero.
In Breve
giovedì 19 marzo
martedì 17 marzo
lunedì 16 marzo
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