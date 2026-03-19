E' morto Umberto Bossi. Nel 2007 in Municipio a Domo disse: "Senza l'Uopa non ci sarebbe stata la Lega"

Umberto Bossi è morto. Il fondatore delle Lega e protagonista degli ultimi decenni della politica italiana si è spento all'età di 84 anni. Bossi, nato a Cassano Magnago il 19 settembre 1941, è stato ministro, senatore, deputato e europarlamentare della Repubblica. E' stato segretario federale della Lega Nord fino al 2012 e successivamente presidente a vita. La sua carriera politica è strettamente legata all'Ossola. Era il 2007 infatti quando, in occasione del trentennale dell'Uopa, l'Unione Ossolana per l’Autonomia, in municipio seduto di fianco all'allora sindaco Michele Marinello disse: "se non ci fosse stata l’Uopa non ci sarebbe la Lega".
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