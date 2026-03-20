Bilancio e gestione delle Rsa al centro del consiglio comunale

Si parlerà poi di residenze per anziani, con la proposta di proroga della convenzione tra i comuni di Domodossola e Villadossola per la gestione associata delle Rsa e con l’esame della relazione illustrativa sulla modalità di gestione della struttura comunale “Teresa Ceretti”. E’ questo uno dei punti più importanti del consiglio comunale che si riunisce giovedì 26 marzo alle 20.15 a Villadossola.
Tra gli altri punti all’ordine del giorno l’aggiornamento del programma triennale dei beni e servizi 2026-2028 e l’approvazione del rendiconto della gestione finanziaria 2025, uno dei passaggi più rilevanti dell’attività consiliare. Tra i punti più tecnici figura la modifica al regolamento comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione.