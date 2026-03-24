E' Anna Maria Galizia la vittima dello schianto di stamattina tra Villa e Domo

Domo e Crevola sono sgomente per la tragica scomparsa di Anna Maria Galizia, vittima dell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi. Proprio oggi avrebbe compiuto 59 anni. Anna Maria viveva a Crevoladossola ed era molto conosciuta sul territorio, non solo per la sua attività professionale di operatrice sanitaria , ma soprattutto per il suo impegno nel sociale. Accanto al lavoro, portava avanti con grande passione il volontariato. Era infatti volontaria della Croce Rossa domese e una delle anime dell’associazione "Viva Vittoria", impegnata nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e nella promozione dei diritti femminili.

Proprio la Croce Rossa ha voluto ricordarla con un messaggio carico di commozione: "Con profondo dolore e grande tristezza ci troviamo a comunicare la prematura scomparsa della nostra Volontaria Anna Maria Galizia". Nel messaggio, il direttivo esprime "la più sentita vicinanza e il più sincero cordoglio alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che le hanno voluto bene", sottolineando come "la sua perdita colpisce profondamente tutta la nostra comunità".

E domenica a Domo è in programma l'evento finale del progetto Viva Vittoria Vco per per promuovere la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. La manifestazione, inizialmente prevista per il 15 marzo e rimandata per il maltempo, è stata riprogrammata per domenica 29 marzo ed ha come scopo la raccolta di fondi a sostegno delle attività del Centro Antiviolenza del Vco.