Ex sindaco Bonacci verso il rinvio a giudizio: decisione il 4 giugno

Si concluderà il prossimo 4 giugno l’udienza preliminare del processo che vede l’ex sindaco di Macugnaga Alessandro Bonacci, 85 anni, difeso dall’avvocato Christian Ferretti, accusato di frode processuale, falso e depistaggio. Questa mattina si è tenuta l’udienza in tribunale a Verbania.

Il Procuratore Alessandro Pepè ha chiesto alla Gup Rosa Maria Fornelli il rinvio a giudizio dell’ex primo cittadino.

Bonacci si è sottoposto all’esame dell’imputato e ha depositato gli esiti delle investigazioni difensive. Ha ribadito la propria versione dei fatti: l’ordinanza che dava l’incarico alla ditta di svolgere i lavori della pista per il rifugio Zamboni Zappa, al ghiacciaio del Belvedere, era stata firmata regolarmente il 19 maggio 2023 e notificata alla ditta.

Versione che troverebbe un riscontro nelle parole del titolare della ditta Massimo Frisa, difeso dall’avvocata Daria Zanoli, coimputato per falso, che ha scelto il rito abbreviato e questa mattina ha reso dichiarazioni spontanee, nelle quali ha detto di essere andato a Macugnaga il 19 maggio 2023 e di aver ricevuto l’ordinanza.

Per lui al termine della discussione il procuratore ha chiesto la condanna a un anno, l’avvocata la assoluzione.

Ha chiesto il patteggiamento, cui ha dato il consenso la Procura, il responsabile della Polizia Locale Piero Polidori, assistito dall’avvocata Marisa Zariani.

Il gup ha rinviato al prossimo 4 giugno per tutte le decisioni.