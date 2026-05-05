Cade dal tetto mentre lavora: 59enne soccorso in codice rosso a Trontano

Incidente domestico nel pomeriggio di oggi a Croppo di Trontano, dove un uomo di 59 anni è caduto dal tetto della propria abitazione mentre stava svolgendo alcuni lavori.

L’allarme è scattato intorno alle 17. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe precipitato riportando un trauma alla testa e alla schiena.

Immediato l’intervento dei soccorsi del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto e disposto il trasporto in ospedale in codice rosso.

Il 59enne è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Domodossola: le sue condizioni sono considerate gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.