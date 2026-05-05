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Cronaca | 05 maggio 2026, 11:47

Tampona un’auto e fugge, identificato dalla Polizia Locale di Domodossola

Decisive le telecamere di videosorveglianza: sanzione e punti patente tolti al conducente

Tampona un’auto e fugge, identificato dalla Polizia Locale di Domodossola

È stato individuato dalla Polizia Locale di Domodossola il conducente del veicolo che, dopo aver causato un incidente stradale, si era dato alla fuga senza fermarsi.

Le indagini sono scattate a seguito del sinistro, che aveva provocato danni a un altro mezzo, colpito sulla fiancata. Determinante per l’identificazione del responsabile è stato il sistema di videosorveglianza comunale, grazie al quale gli agenti sono riusciti a risalire alla targa del veicolo coinvolto.

Secondo quanto ricostruito, il conducente, anziché fermarsi per fornire i propri dati alla controparte come previsto dalla legge, ha proseguito la marcia allontanandosi dal luogo dell’incidente.

La normativa prevede sanzioni anche in caso di soli danni materiali: la fuga dopo un sinistro, infatti, è punita dal Codice della Strada con una multa che va da 302 a 1.208 euro e la decurtazione di 4 punti dalla patente di guida.

Redazione

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