Incidente al Sempione, coinvolta anche un'auto della polizia

C’è anche un’auto della polizia stradale italiana tra i mezzi coinvolti nell’incidente avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 6 maggio, sul passo del Sempione, in territorio svizzero. Lo scontro, che ha coinvolto diversi altri veicoli, è avvenuto poco dopo Simplon Dorf e ha causato la chiusura del passo per alcune ore.

L’incidente è stato probabilmente causato dalla nevicata in corso in queste ore: il traffico era già rallentato a causa di mezzi pesanti in difficoltà e la strada scivolosa ha portato allo scontro. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per la rimozione dei veicoli coinvolti. Fortunatamente non si registrano feriti.

Attualmente, la strada è stata riaperta ma a causa del maltempo il transito è precluso ai mezzi pesanti con rimorchio e semirimorchio.