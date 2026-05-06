mercoledì 06 maggio
Incidente al Sempione, coinvolta anche un'auto della polizia
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Cronaca | 06 maggio 2026, 14:35

Incidente al Sempione, coinvolta anche un'auto della polizia

Lo scontro, avvenuto questa mattina, è stato causato dalla nevicata in corso. La strada è stata riaperta, ma non ai mezzi pesanti

C’è anche un’auto della polizia stradale italiana tra i mezzi coinvolti nell’incidente avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 6 maggio, sul passo del Sempione, in territorio svizzero. Lo scontro, che ha coinvolto diversi altri veicoli, è avvenuto poco dopo Simplon Dorf e ha causato la chiusura del passo per alcune ore.

L’incidente è stato probabilmente causato dalla nevicata in corso in queste ore: il traffico era già rallentato a causa di mezzi pesanti in difficoltà e la strada scivolosa ha portato allo scontro. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per la rimozione dei veicoli coinvolti. Fortunatamente non si registrano feriti.

Attualmente, la strada è stata riaperta ma a causa del maltempo il transito è precluso ai mezzi pesanti con rimorchio e semirimorchio.

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Redazione

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