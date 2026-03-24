Lupo trovato morto a Varzo: è il quarto esemplare dall’inizio del 2026 nel Vco

È stato rinvenuto senza vita nei giorni scorsi un esemplare di lupo nel territorio del Verbano Cusio Ossola. Si tratta del quarto caso dall’inizio del 2026, come comunicato dalla Polizia Provinciale. A differenza dei precedenti episodi, questa volta la morte non è riconducibile a un investimento. Gli accertamenti effettuati dagli agenti hanno infatti evidenziato una causa accidentale.

Il ritrovamento è avvenuto lungo la strada provinciale per San Domenico. Secondo quanto ricostruito, l’animale, nel tentativo di superare una recinzione in ferro che delimita una proprietà privata, si sarebbe procurato una grave ferita al basso ventre. La lesione ha provocato la fuoriuscita delle viscere e, dopo aver percorso alcune decine di metri, il lupo è crollato al suolo, dove è stato successivamente recuperato dagli agenti.

Nei casi precedenti, invece, la causa del decesso era stata diversa: un esemplare era stato investito da un’auto a Piedimulera, mentre altri due erano morti a Varzo, travolti da un treno. Anche in questo caso si tratta di un giovane maschio, probabilmente in fase di dispersione dal branco. Una condizione che, come evidenziato dagli operatori, espone maggiormente questi animali a rischi, con tassi di mortalità più elevati rispetto agli esemplari adulti. Colpisce il numero di episodi registrati nel giro di pochi mesi: quattro lupi morti in soli tre mesi nel Vco, un dato che viene considerato significativo dagli addetti ai lavori e che riporta l’attenzione sulla presenza e sulle dinamiche della specie sul territorio provinciale.