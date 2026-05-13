Viola la sorveglianza speciale: denunciato un uomo in Ossola

Nell'ambito delle verifiche sul rispetto delle misure giudiziarie effettuate dai carabinieri del comando provinciale di Verbania, un soggetto residente nell’Ossola, già gravato dalla misura della sorveglianza speciale con obbligo di permanenza domiciliare notturna, è stato denunciato per la violazione delle prescrizioni, non essendo stato reperito presso la propria abitazione durante il controllo.
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