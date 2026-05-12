Scontro tra due auto ad Anzola: tre feriti, due trasportati in elicottero a Novara

Grave incidente stradale nel pomeriggio ad Anzola d’Ossola, lungo via Megolo, dove due veicoli si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre persone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando del Verbano Cusio Ossola con una squadra del distaccamento di Domodossola. I pompieri hanno lavorato per estrarre due feriti rimasti bloccati all’interno delle vetture, affidandoli poi al personale sanitario presente sul posto.

Le operazioni di soccorso si sono svolte in collaborazione con i sanitari dell’ambulanza, dell’automedica e con l’equipaggio dell’elisoccorso, impegnati nella stabilizzazione dei feriti prima del trasferimento in ospedale.

Due persone sono state trasportate in elicottero all’ospedale Maggiore di Novara, mentre una terza è stata accompagnata all’ospedale di Domodossola.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche due pattuglie della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.