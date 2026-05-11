Domodossola, arrestato 36enne ricercato per stalking dell’ex compagna

Gli agenti della Polizia di Stato, in servizio al Settore Polizia di Frontiera di Domodossola, nel corso dell’ordinaria attività di vigilanza in retrovalico, sono intervenuti presso la stazione internazionale di Domodossola per effettuare un controllo su un convoglio proveniente dalla Svizzera.

A bordo del treno, l’attenzione degli operatori è stata attirata da un cittadino straniero che mostrava un atteggiamento volto a evitare il controllo. L’immediato approfondimento ha portato all’identificazione dell’uomo, un 36enne di nazionalità albanese residente in provincia di Pesaro, che stava rientrando in Italia.

Dall’esame incrociato delle banche dati e dei documenti disponibili è emerso che nei suoi confronti pendeva un’ordinanza di custodia cautelare emessa, alla fine di aprile, dal Tribunale di Pesaro per il reato di atti persecutori commessi nel territorio marchigiano ai danni dell’ex compagna, con la quale aveva avuto una relazione e un figlio.

Da tempo, infatti, non accettando la fine della relazione, l’uomo la perseguitava con inseguimenti, ripetute offese e minacce di morte, spesso sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, fino a rendere insostenibili le condizioni di vita della donna.

Da qui l’ennesima denuncia, dalla quale è scaturito il provvedimento cautelare con la restrizione della libertà personale.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Verbania, a disposizione dell’autorità giudiziaria.