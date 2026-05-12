Superstrada, pianta caduta sulla carreggiata

Lunghe code sulla superstrada 33 del Sempione, in direzione nord, verso Domodossola: una pianta è caduta nei pressi dell’uscita di Mergozzo, invadendo quasi completamente la carreggiata. In attesa che venga rimossa, dunque, il traffico è rallentato a causa del restringimento. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.