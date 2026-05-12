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Cronaca | 12 maggio 2026, 10:22

Superstrada, pianta caduta sulla carreggiata

È accaduto nei pressi dell'uscita di Mergozzo. Coda in direzione nord

Lunghe code sulla superstrada 33 del Sempione, in direzione nord, verso Domodossola: una pianta è caduta nei pressi dell’uscita di Mergozzo, invadendo quasi completamente la carreggiata. In attesa che venga rimossa, dunque, il traffico è rallentato a causa del restringimento. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.

Redazione

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