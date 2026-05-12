Superstrada, pianta caduta sulla carreggiata

Lunghe code sulla superstrada 33 del Sempione, in direzione nord, verso Domodossola: una pianta è caduta nei pressi dell’uscita di Mergozzo, invadendo quasi completamente la carreggiata. In attesa che venga rimossa, dunque, il traffico è rallentato a causa del restringimento. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.
In Breve
martedì 12 maggio
lunedì 11 maggio
mercoledì 06 maggio
martedì 05 maggio
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?