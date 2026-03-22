Pallanza accoglie la Veglia delle Palme: giovani in cammino verso la Pasqua

Sarà Pallanza ad ospitare sabato 28 marzo la Veglia delle Palme 2026, tradizionale appuntamento promosso dalla Diocesi di Novara e dedicato agli adolescenti e ai giovani del territorio, alle porte della Settimana Santa.

Un momento ormai consolidato di incontro, preghiera e condivisione, che accompagnerà i partecipanti nel cammino verso la Pasqua. All’iniziativa prenderà parte anche il vescovo Franco Giulio Brambilla, che guiderà la veglia e incontrerà i giovani della diocesi.

Il programma si aprirà nel pomeriggio, a partire dalle 15.30 in piazza Garibaldi, con l’accoglienza dei gruppi. Dalle 16.00 prenderà il via il momento centrale dal titolo “Quando il cuore arde”, con testimonianze, attività e la possibilità di partecipare all’Adorazione e alle Confessioni presso la chiesa di San Leonardo.

Alle 17.30 è previsto l’incontro con don Riccardo Pincerato, direttore del Servizio nazionale di pastorale giovanile, mentre alle 19.00 si terrà la cena presso l’Oratorio Don Bosco.

La giornata culminerà alle 20.45 con la Veglia delle Palme in piazza Garibaldi, presieduta dal vescovo Brambilla.

Le iscrizioni sono aperte fino al 24 marzo attraverso la piattaforma Segresta.

In caso di maltempo, l’evento sarà trasferito al Santuario di Boca, con un programma ridotto nel pomeriggio e la richiesta ai partecipanti di portare la cena al sacco. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali della diocesi.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Verbania, in collaborazione con le parrocchie dell’UPM di Verbania e con il supporto di diverse associazioni del territorio.