Santa Maria Maggiore: dalla tradizionale “Stciapatapp” alla caccia alle uova

Tradizioni, sapori, divertimento: sono tre i fili conduttori della Pasqua a Santa Maria Maggiore, dove sono in programma numerosi appuntamenti per tutte le età e per tutti i gusti.

Si inizia domenica 29 marzo al centro del fondo con la 34esima edizione della Mostra del capretto tipico vigezzino, organizzata dal Consorzio Agricoltori ed Allevatori della Valle Vigezzo e divenuto ormai appuntamento immancabile nella primavera della valle

Il 4 aprile torna la “Stciapatapp”, la storica gara di sci della Piana di Vigezzo; una gara aperta a tutti, nota per il suo spirito divertente e goliardico, con discese in costumi tradizionali delle valli, d’epoca, di carnevale, o in coppia su uno sci.

Sempre il 4 aprile il centro culturale Vecchio Municipio ospita l’inaugurazione de “Il da mangiare: vagabondaggi intorno al cibo”, una mostra che rappresenterà un viaggio per grandi e piccini dentro il cibo e la sua importanza per la vita fisiologica, sociale e culturale dell’umanità. La mostra sarà poi visitabile dal 5 al 12 aprile.

Nella giornata di Pasquetta, lunedì 6 aprile, l’ormai consueto appuntamento con “S…cova l’ova”, la caccia alle uova per le vie del paese dedicata ai più piccoli.