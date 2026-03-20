Torna la Mostra del capretto tipico vigezzino

Torna anche quest’anno la Mostra del capretto tipico vigezzino, organizzata come di consueto dall’associazione agricoltori e allevatori della Valle Vigezzo, che nel 2026 giunge alla sua 34esima edizione. L’evento è in programma per domenica 29 marzo a Santa Maria Maggiore, nella zona del Centro del fondo.

Il programma si apre alle 9.00 con il raduno dei capretti tipici vigezzini allevati nelle aziende agricole della valle. Alle 10.00 l’apertura della zona di esposizione dei capretti e delle capre adulte di varie razze e alle 11.00 degustazione e vendita di prodotti tipici di produttori locali. Alle 12.00 pranzo a cura del gruppo alpini della Valle Vigezzo. Infine, alle 15.30 la premiazione degli allevatori e alle 16.00 l’estrazione dei premi della lotteria.