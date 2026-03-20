Al Teatro La Fabbrica la presentazione del Catalogo dell’Arte Moderna

Sabato 21 marzo alle ore 17 il Teatro La Fabbrica ospiterà la presentazione del Catalogo dell’Arte Moderna edito da Editoriale Giorgio Mondadori, realtà del Gruppo Cairo Rcs MediaGroup. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Kiwanis.

All’appuntamento interverranno Carlo Motta, direttore editoriale del Cam e responsabile dei libri del Gruppo Cairo, e Massimo Pujia, responsabile commerciale del catalogo e del gruppo editoriale. A coordinare l’incontro sarà Giuseppe Possa, che guiderà un dialogo non solo dedicato al volume, ma più in generale all’arte contemporanea e alle sue evoluzioni.

Il Catalogo dell’Arte Moderna rappresenta da anni uno dei principali punti di riferimento per la mappatura dell’arte moderna e contemporanea in Italia. Nell’ultima edizione trovano spazio anche diversi artisti del Verbano Cusio Ossola: Vittoria Palazzolo, Marisa Cortese, Massimo Stringara, Federico Spinozzi, Tiziana Scaciga, Michela Mirici Cappa, Michele Frasca, Daniela Della Vedova e Gianfranco Fantini.

Una presenza significativa che si inserisce in una lunga tradizione: nel corso degli anni, infatti, il catalogo ha ospitato numerosi pittori ossolani, da Crivelli a Parasiliti, da Giorgio da Valeggia ad Adobati, da Pelfini a Giozza, fino a Paca, Carpo, Alessi, Bossone e molti altri.