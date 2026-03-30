Premia 'valorizza' l'oratorio di San Bernardo

Sarà valorizzato l’Oratorio di San Bernardo, che sprge in frazione Rozzaro a Premia. E’ stata approvata la convenzione tra l’amministrazione comunale e la Parrocchia di San Gaudenzio di Baceno per proseguire nella valorizzazione dell’Oratorio di San Bernardo e degli spazi antistanti.

L’oratorio è di proprietà della parrocchia bacenese, mentre il comune di Premia delle aree e dei ruderi dell’ospizio che si trovano lì vicino.

L’intervento, che rientra in quelli finanziati dal Pnrr, comporta una spesa di 165 mila euro.