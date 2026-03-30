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Antigorio | 30 marzo 2026, 10:33

Premia 'valorizza' l'oratorio di San Bernardo

Approvata la convenzione tra l’amministrazione comunale e la Parrocchia di San Gaudenzio di Baceno per proseguire i lavori

L'oratorio di San Bernardo a Premia

L'oratorio di San Bernardo a Premia

Sarà valorizzato l’Oratorio di San Bernardo, che sprge in frazione Rozzaro a Premia. E’ stata approvata la convenzione tra l’amministrazione comunale e la Parrocchia di San Gaudenzio di Baceno per proseguire nella valorizzazione dell’Oratorio di San Bernardo e degli spazi antistanti. 

L’oratorio  è di proprietà della parrocchia bacenese, mentre il comune di Premia delle aree e dei ruderi dell’ospizio che si trovano lì  vicino. 

L’intervento, che rientra in quelli finanziati dal Pnrr, comporta una spesa di 165 mila euro.

re.ba.

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