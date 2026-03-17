“Serata sotto le Stelle” alle Terme di Premia: benessere e relax tra piscine termali e musica dal vivo

Le Terme di Premia annunciano un evento speciale dedicato al relax e al benessere: “Serata sotto le Stelle”, un’esperienza unica che si terrà sabato 21 marzo nella suggestiva cornice del centro termale immerso nella natura della Val d’Ossola.

Per l’occasione è prevista un’apertura serale straordinaria dalle 20.30 alle 00.00, che permetterà ai visitatori di vivere le terme in un’atmosfera ancora più suggestiva. Durante la serata sarà possibile rilassarsi nelle piscine termali interne ed esterne naturalmente calde, circondati dal silenzio della montagna e dallo spettacolo del cielo stellato.

L’evento rappresenta un’occasione ideale per rigenerare corpo e mente, approfittando anche dell’area spa del centro benessere, con saune e bagni turchi, pensati per offrire un percorso completo di relax.

La serata prevede l’ingresso alle piscine termali e all’area spa per gli adulti, mentre anche i più piccoli potranno divertirsi nelle vasche termali, rendendo l’esperienza piacevole per tutta la famiglia.

Ad arricchire l’atmosfera ci sarà anche musica dal vivo, che accompagnerà gli ospiti durante tutta la serata e contribuirà a creare un ambiente unico e suggestivo.

I posti sono limitati e la prenotazione online è obbligatoria sul sito ufficiale del centro termale:

www.premiaterme.com

Una notte speciale dedicata al benessere, alla natura e alla pace interiore, per vivere le terme in un modo diverso e lasciarsi avvolgere dalla magia della montagna.