Crodo, interventi per la messa in sicurezza di rii e fiumi

L’amministrazione comunale di Crodo è impegnata in alcuni interventi di messa in sicurezza dei fiumi e dei rii su tutto il territorio. In particolare, un importante intervento riguarda il rio Alfenza, che da lungo tempo - da diversi secoli, come ricorda il sindaco Pasquale Folchi - rappresenta un concreto rischio per la sicurezza del paese, in particolare in caso di eventi alluvionali. Oggi i rischi sono sensibilmente diminuiti, ma il fiume richiede un costante lavoro di messa in sicurezza. “Stiamo procedendo - spiega il primo cittadino - alla sistemazione delle briglie lungo tutto il corso d’acqua, soprattutto per quanto riguarda quelle maggiormente deteriorate”.

Un altro intervento riguarda invece il fiume Toce, in particolare nella zona di Verampio. In questo caso si sa procedendo con l’arginatura del corso d’acqua - anche in questo caso più volte esondato in caso di piogge abbondanti - per la protezione della centrale e delle cabine dell’Enel.