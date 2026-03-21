Cittadini in azione: a Crodo un gruppo di volontari impegnati nella pulizia dei sentieri

Buone pratiche per il territorio e un impegno della cittadinanza a favore del bene comune. È quanto sta accadendo nel comune di Crodo, dove nelle ultime settimane si è creato spontaneamente un gruppo di volontari che si riunisce regolarmente con l’obiettivo di pulire e sistemare i sentieri sul territorio comunale. “È una bellissima iniziativa - le parole del sindaco Pasquale Folchi - che viene direttamente dai cittadini. È un gruppo molto attivo, che si sta occupando della manutenzione dei nostri sentieri”.

Si tratta di un gruppo formato per lo più da pensionati, che hanno deciso di offrire il proprio tempo e le proprie energie a favore del territorio. Attualmente, i volontari sono impegnati nella pulizia della mulattiera nella zona della chiesa di Mozzio.