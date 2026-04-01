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Cronaca | 01 aprile 2026, 14:50

Escursionisti tedeschi dispersi al Monte Zuccaro: attivato il Soccorso Alpino

Sul posto anche l'eliambulanza e il Sagf. La comunicazione con i tre turisti si è interrotta

Escursionisti tedeschi dispersi al Monte Zuccaro: attivato il Soccorso Alpino

Si sono attivate nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 1° aprile, le stazioni del Soccorso Alpino della Val Vigezzo e della Val Grande in seguito alla richiesta di soccorso da parte di tre escursionisti tedeschi. Secondo quanto riferito, questi ultimi si sono persi di vista nella zona sottostante il Monte Zuccaro, tra Spoccia e Orasso. Sul posto sono intervenuti anche l’eliambulanza e i soccorritori del Sagf. Dopo la richiesta di aiuto, la comunicazione con gli escursionisti si è interrotta e risultano ora non più raggiungibili.

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Redazione

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