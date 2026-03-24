Il dolore di Viva Vittoria per Anna Maria Galizia: "Una presenza instancabile, ci lascia un vuoto incolmabile"

Dopo il tragico incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, continuano ad arrivare messaggi di cordoglio per Anna Maria Galizia, 59 anni, residente a Crevoladossola, Oss al Coq di Omegna e da anni impegnata nel volontariato sul territorio.

Tra i ricordi più sentiti quello dell’associazione Viva Vittoria VCO, di cui era una delle anime più attive. "Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa di Anna Maria Galizia, presenza instancabile, appassionata e profondamente generosa all'interno del progetto Viva Vittoria VCO. Un incidente automobilistico l'ha portata via troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile in tutti noi", scrive l’associazione. Anna Maria era molto conosciuta anche per il suo impegno a favore dei diritti delle donne e nella sensibilizzazione contro la violenza di genere, temi che portava avanti con determinazione proprio all’interno di Viva Vittoria. "Il team di Viva Vittoria esprime la propria vicinanza, affetto e partecipazione al dolore della famiglia e di tutte le persone care ad Anna. La sua dedizione, la sua forza e la sua capacità di unire le persone resteranno per sempre un esempio luminoso".

Un impegno concreto, il suo, fatto di iniziative, incontri e momenti di confronto. "Anna ha lavorato senza sosta per portare avanti l'obiettivo che più le stava a cuore: dire no alla violenza, costruire comunità, generare consapevolezza, trasformare il dolore in azione. È stata una presenza preziosa, capace di dare energia, visione e cuore a ogni iniziativa". Nel frattempo, l’associazione ha deciso di confermare l’evento già in programma per domenica 29 marzo, che sarà dedicato proprio alla sua memoria. "L'evento di domenica, già programmato, si svolgerà regolarmente e sarà interamente dedicato a lei. La ricorderemo insieme, con gratitudine e commozione, osservando anche un minuto di silenzio in suo onore".

Un modo per continuare il percorso che Anna Maria aveva contribuito a costruire. "Anna continuerà a vivere nel lavoro che ha amato, nei gesti di chi proseguirà il suo impegno e nella rete di affetti che ha saputo costruire. A lei va la nostra più profonda stima, il nostro affetto e il nostro grazie". La sua scomparsa ha colpito profondamente l’intero territorio, tra colleghi, volontari e cittadini che l’hanno conosciuta e apprezzata per il suo impegno e la sua generosità.

Anna Maria Galizia lascia il marito Mauro, il figlio Matteo, il fratello Piero con Zhixiu, i cognati Franco e Roberto con le rispettive famiglie, oltre a parenti e amici tutti. Il rosario sarà recitato mercoledì 25 marzo alle ore 20 nella chiesa di Preglia. I funerali si svolgeranno giovedì 26 marzo alle ore 14.30 presso la chiesa di Preglia; al termine della cerimonia la salma proseguirà per la cremazione.





