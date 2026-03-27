Vento forte nel Vco: oltre 100 interventi dei vigili del fuoco

Sono stati 113 gli interventi effettuati dalle squadre permanenti e volontarie del Comando dei Vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola tra le 17 circa del 25 marzo e le 20 del 26 marzo 2026, a causa delle forti raffiche di vento che hanno colpito l’intero territorio provinciale.

Le operazioni hanno riguardato principalmente la rimozione di alberi e pali pericolanti, il distacco di materiali dalle coperture degli edifici, interventi legati a dissesti statici e attività di messa in sicurezza per limitare i danni provocati dal maltempo. In un caso, a Omegna, si è resa necessaria anche l’evacuazione precauzionale di quattro persone.

Il forte vento ha causato inoltre disagi alla circolazione ferroviaria: la linea Domodossola-Novara è stata temporaneamente chiusa a causa di materiale distaccatosi dalla copertura di un edificio a Gravellona Toce e finito sulla massicciata, risultando al momento ancora interrotta. Sempre a Gravellona Toce, la stazione ferroviaria è rimasta chiusa per circa due ore per motivi di sicurezza legati alla caduta di detriti da edifici vicini.

Si segnalano danni anche nell’area del Tecnoparco, mentre le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute anche per l’incendio di un tetto nel comune di Nonio.