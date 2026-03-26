Alberi sui binari, disagi sulla linea Milano-Domodossola

Disagi sulla linea ferroviaria Milano-Domodossola, a causa della caduta di alcuni alberi sui binari nella zona di Candoglia. L’episodio ha provocato rallentamenti e possibili cancellazioni dei convogli, con ripercussioni per pendolari e viaggiatori lungo tutta la tratta. Tecnici al lavoro per la rimozione delle piante e il ripristino della circolazione in sicurezza.
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