Alberi sui binari, disagi sulla linea Milano-Domodossola

Disagi sulla linea ferroviaria Milano-Domodossola, a causa della caduta di alcuni alberi sui binari nella zona di Candoglia. L’episodio ha provocato rallentamenti e possibili cancellazioni dei convogli, con ripercussioni per pendolari e viaggiatori lungo tutta la tratta. Tecnici al lavoro per la rimozione delle piante e il ripristino della circolazione in sicurezza.