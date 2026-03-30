Denunce dei carabinieri per possesso di un coltello, furto e droga

Proseguono i controlli dei carabinieri nel Verbano Cusio Ossola, con interventi mirati che hanno portato all’emersione di diverse situazioni di illegalità durante il fine settimana.

L’attività di prevenzione ha consentito di intervenire su più fronti. A Omegna, un uomo di 59 anni è stato trovato in possesso di un coltello da cucina con lama di 10 centimetri senza giustificato motivo: l’arma è stata sequestrata e l’uomo denunciato.

A Domodossola, i militari hanno invece deferito una 50enne pregiudicata, ritenuta responsabile del furto di generi alimentari per un valore complessivo di 50 euro all’interno di un esercizio commerciale.

Denunciato anche un 29enne residente nel Vco per violazione delle prescrizioni della Sorveglianza Speciale di pubblica sicurezza: durante i controlli notturni è risultato assente dal proprio domicilio senza autorizzazione.

Sul piano amministrativo, i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura diversi soggetti per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Tra questi, un giovane fermato a Beura Cardezza con 6 grammi di hashish e un altro a Gravellona Toce trovato in possesso di oltre 20 grammi di derivati della cannabis.

Sono state inoltre elevate sanzioni per guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l.

L’attività di vigilanza dell’Arma proseguirà con continuità per incrementare la sicurezza percepita dai cittadini.