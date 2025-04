"Le avventure di Iris", il primo libro realizzato al centro diurno "Sesamo"

Mercoledì 2 aprile alle 14.30 lo Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso di Domodossola ospita la presentazione di “Le avventure di Iris”, il primo libro realizzato interamente all’interno del centro diurno “Sesamo” di Pallanzeno, struttura gestita dal Ciss Ossola e dedicata ai disturbi dello spettro autistico.

La trama, sviluppatasi all'interno di un laboratorio di scrittura creativa, racconta della città incantata di Azimar e dei suoi abitanti. Il personaggio principale è la strega Iris che, in compagnia del suo fidato gatto Arturo, si sta preparando per andare alla festa di compleanno di Julius, uno stregone fratello gemello del suo fidanzato Marcus. Qualcosa però non andrà secondo i piani. Iris e i suoi amici dovranno combattere contro il demone Asiphar, il vero cattivo della storia, che vuole impossessarsi dell'intera città e dei suoi abitanti. Riuscirà Iris a sconfiggere Asiphar e salvare Azimar e i suoi abitanti?

Le illustrazioni sono frutto di un concorso in collaborazione con il I Circolo di Domodossola che ha coinvolto più di un centinaio di bambini delle scuole primarie Milani di Domodossola, di Calice e di Masera. Dal 2 aprile tutti i disegni saranno esposti in una mostra gratuita allestita all’esterno delle scuole Milani.

La presentazione del libro si tiene in una data particolare, la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. L’evento prevede la partecipazione degli autori del libro.