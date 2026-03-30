Controlli straordinari nel Vco: 9 denunce e stretta su alcol e droga alla guida

Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania nel garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione al Cusio, dove si sono concentrati i controlli.

Al termine di un articolato servizio coordinato di controllo straordinario, disposto dalle Compagnie di Verbania e Domodossola e finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla sicurezza della circolazione stradale, i militari hanno conseguito importanti risultati operativi.

Il bilancio dell’attività ha portato al deferimento in stato di libertà di 9 persone e alla segnalazione amministrativa di ulteriori soggetti alle competenti autorità.

Particolare attenzione è stata rivolta alla guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope e alcoliche. Sono stati denunciati una 26enne e un 28enne per essersi rifiutati di sottoporsi agli accertamenti ospedalieri, nonostante evidenti sintomi di alterazione. Entrambi sono stati trovati in possesso di modeste quantità di cocaina. Altri due conducenti, controllati tra il Cusio e il Verbano, si sono rifiutati di sottoporsi al test alcolimetrico, venendo pertanto denunciati.

Numerosi anche i casi di conducenti sorpresi al volante con tassi alcolemici superiori ai limiti di legge. Tra i più rilevanti, un 37enne controllato a Domodossola è risultato positivo con un valore di 2,40 g/l, mentre a Verbania e Ornavasso sono stati registrati tassi rispettivamente di 1,99 g/l e 1,32 g/l.

Per tutti i trasgressori è scattato il ritiro immediato della patente di guida e, nei casi previsti, il sequestro del veicolo.