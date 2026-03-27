Minacce a scuola con un martelletto: studente denunciato dai carabinieri. Cresce l’allarme devianza giovanile nel Vco

I carabinieri del Comando Provinciale sono intervenuti nei giorni scorsi in un istituto scolastico del Verbano, su richiesta del personale scolastico, a seguito di un grave episodio tra studenti. Durante una lite, un ragazzo ha minacciato un coetaneo utilizzando un martelletto frangi vetro.

L’immediato intervento degli insegnanti ha evitato conseguenze più gravi. Il giovane responsabile è stato accompagnato in caserma, denunciato alla Procura per i Minorenni e successivamente riaffidato ai genitori.

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio che vede l’Arma dei Carabinieri mantenere alta l’attenzione sul fenomeno della devianza giovanile all’interno degli istituti scolastici del territorio. Negli ultimi mesi si sono infatti registrati diversi interventi legati a comportamenti illeciti, spesso connessi all’uso improprio delle tecnologie digitali e, in alcuni casi, anche all’impiego di armi bianche.

Le attività di prevenzione e controllo hanno portato all’emersione di varie tipologie di reato: dalle liti tra studenti sfociate in lesioni personali, come in un caso avvenuto sempre nel Verbano, fino a episodi più gravi di estorsione continuata ai danni di un minore, costretto a consegnare quotidianamente denaro sotto minaccia.

Non mancano casi di bullismo documentati con smartphone e diffusi sui social network, così come situazioni legate alla diffusione illecita di contenuti intimi senza consenso. Alcuni istituti sono stati inoltre presi di mira da atti vandalici e imbrattamenti con scritte dal contenuto ideologico inappropriato.

Parallelamente all’attività repressiva, i carabinieri proseguono anche nell’opera di prevenzione e sensibilizzazione, in collaborazione con le autorità locali e nell’ambito delle misure previste dal decreto Caivano. Sono infatti in corso incontri periodici nelle scuole medie e superiori della provincia per promuovere la cultura della legalità e affrontare temi centrali per i giovani, come l’uso consapevole dei social media, il contrasto al bullismo e cyberbullismo e i rischi legati all’abuso di sostanze.