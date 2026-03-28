Vento nel Vco, oltre 150 interventi dei vigili del fuoco: emergenza in via di rientro

Sono proseguite per tutta la giornata di venerdì le attività delle squadre permanenti e volontarie del Comando dei Vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola, impegnate a fronteggiare le criticità causate dalle forti raffiche di vento che hanno interessato la provincia negli ultimi giorni.

Nel complesso, tra le 16 del 25 marzo e le 20 di ieri, 27 marzo, sono stati effettuati oltre 150 interventi di soccorso. Le operazioni hanno riguardato principalmente la rimozione di alberi e pali pericolanti, il distacco di materiali dalle coperture degli edifici, interventi legati a dissesti statici e attività di messa in sicurezza per limitare i danni provocati dal maltempo.

Al momento non risultano ulteriori richieste di intervento in attesa, anche se alcune squadre sono ancora impegnate in operazioni sul territorio provinciale. La situazione, pur rimanendo sotto monitoraggio, appare in progressivo miglioramento.