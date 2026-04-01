Questa settimana al Cinema Corso un viaggio spettacolare nello spazio con Super Mario Galaxy, e un racconto coinvolgente di amore e segreti con The Drama

Questa settimana vivi il cinema tra galassie lontane e storie intense:
da un viaggio spettacolare nello spazio con Super Mario Galaxy, a un racconto coinvolgente di amore e segreti con The Drama.
Due film, due mondi diversi… un’unica esperienza da vivere sul grande schermo.
SUPER MARIO GALAXY – IL FILM
Mario e i suoi amici tornano per una nuova avventura… questa volta nello spazio!
Tra pianeti incredibili, nuovi alleati e una minaccia galattica, dovranno unire le forze per salvare l’universo.
Azione, divertimento e magia in un viaggio fuori dal mondo!
Proiezioni:
Gio. 2 aprile – 15.30 / 20.30
Ven. 3 aprile – 17.30 / 20.30
Sab. 4 aprile – 15.30 / 17.30
Dom. 5 aprile – 15.30 / 17.30
Lun. 6 aprile – 15.30 / 20.30
THE DRAMA – Un segreto è per sempre
Alla vigilia del matrimonio, una coppia perfetta viene travolta da un segreto inaspettato.
Tra dubbi, tensioni e verità nascoste, tutto ciò che credevano di sapere sull’amore inizia a crollare.
Un racconto intenso tra emozione, ironia e fragilità.
Proiezioni:
Gio. 2 aprile – 17.30
Ven. 3 aprile – 15.30
Sab. 4 aprile – 20.30
Dom. 5 aprile – 20.30
Lun. 6 aprile – 17.30