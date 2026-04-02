Alluvione 2025, dalla regione nuovi fondi per il Vco: in arrivo 2 milioni di euro

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dell’ulteriore stralcio di 45,4 milioni di euro, la regione Piemonte è pronta a dare immediata attuazione agli interventi sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dell’aprile 2025, che sono stati oggetto in questi mesi di una ricognizione puntuali e di un monitoraggio continuo. Tra i fondi assegnati dalla regione, per la provincia del Verbano Cusio Ossola saranno messi a disposizione 2 milioni di euro, per i lavori di messa in sicurezza e ripristino di strade e infrastrutture danneggiati dal maltempo.

“Grazie alle risorse messe in campo dal governo possono ora partire interventi attesi e necessari - dichiarano il presidente Alberto Cirio e l’assessore alle infrastrutture e protezione civile Marco Gabusi -. In questi mesi abbiamo lavorato con i comuni e con le strutture tecniche per definire l’elenco completo dei 679 interventi che abbiamo trasmesso al dipartimento della protezione civile per la sua approvazione”.

“Questo passaggio ci permette di dare continuità agli interventi e di accompagnare i territori verso una fase più strutturata di ricostruzione. Ringraziamo il governo e il dipartimento della protezione civile per lo stanziamento”, affermano ancora il presidente Cirio e l’assessore Gabusi, sottolineando che “il nostro obiettivo è semplice: trasformare rapidamente queste risorse in opere concrete. Siamo al fianco dei comuni che potranno contare su un quadro chiaro di interventi e tempistiche. È così che si risponde davvero alle emergenze: con la programmazione e la progettazione degli interventi, per poterli realizzare man mano che arrivano le risorse”.

Sono 32, in totale, gli interventi previsti sul territorio del Vco. Questi i comuni interessati: Mergozzo (150mila euro, suddivisi su due interventi), Bannio Anzino (75mila euro, suddivisi su tre interventi), Baveno (20mila euro, suddivisi su tre interventi), Cossogno (5mila euro), Ghiffa (4mila euro), Massiola (25mila euro), Omegna (5mila euro), Ornavasso (45mila euro, suddivisi su due interventi), Pieve Vergonte (50mila euro), Premosello Chiovenda (25mila euro), Verbania (25mila euro, suddivisi su due interventi), Villadossola (390mila euro, suddivisi su due interventi), Antrona Schieranco (15mila euro), Calasca Castiglione (120mila euro), Ceppo Morelli (48mila euro), Crevoladossola (39mila euro), Crodo (110mila euro), Domodossola (210mila euro), Montescheno (20mila euro), Pieve Vergonte (100mila euro), Bognanco (220mila euro), Trontano (100mila euro), Villette (100mila euro), Vogogna (100mila euro).