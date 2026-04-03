Pasqua di solidarietà: importante donazione di Eon alla Caritas di Domodossola

In occasione della Pasqua, la società fornitrice di energia Eon ha donato alla Caritas di Domodossola 280 confezioni, contenenti due uova di cioccolato ciascuna oltre a generi alimentari a lunga conservazione per persone in difficoltà al fine di regalare, in particolare ai bambini, un momento di gioia.

La consegna è avvenuta in oratorio da parte di operatori Eon alla coordinatrice della Caritas Laura Fradelizio e a don Giacomo Bovio, il sacerdote che segue le attività dell’oratorio. “Siamo lieti di contribuire ai progetti di solidarietà promossi dalla Caritas di Domodossola - ganno dichiarato i referenti di Eon - un'organizzazione con cui condividiamo profondamente valori come la cura dell'altro e il senso di comunità. Il nostro intento è quello di sostenere concretamente chi si trova in situazioni di difficoltà, attraverso iniziative reali partecipate, rese possibili anche grazie alla collaborazione di istituzioni, associazioni e realtà locali”.

Laura Fradelizio e don Giacomo Bovio hanno ringraziato Eon per la sensibilità dimostrata. La Caritas, che opera attraverso sette volontari, ha un magazzino proprio sotto l'oratorio. La collaborazione tra Eon e la Caritas di Domodossola è iniziata alcuni anni fa e ha l'obiettivo di promuovere l'accoglienza e la solidarietà.