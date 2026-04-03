Mutui, crescita più contenuta nel Vco: +4,8% nel trimestre, ma il 2025 resta positivo

Crescono anche nel Verbano Cusio Ossola i finanziamenti per l’acquisto della casa, seppur con un ritmo più contenuto rispetto ad altre province piemontesi. Nel terzo trimestre del 2025, secondo l’analisi di Kìron Partner SpA su dati Banca d'Italia, sono stati erogati 28,1 milioni di euro, con un incremento del 4,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Un dato più moderato nel confronto trimestrale, ma che si inserisce in un quadro complessivamente positivo su base annua. Nei primi nove mesi del 2025, infatti, i volumi hanno raggiunto gli 89,6 milioni di euro, con una crescita del 27,6%, segnale di una ripresa consolidata del mercato del credito immobiliare anche nel territorio del Vco.

A livello regionale, il Piemonte registra un incremento del 17,1% nel trimestre, mentre in Italia la crescita si attesta al 18,7%, confermando una tendenza espansiva già avviata nei mesi precedenti.

Le prospettive per il 2026 restano però legate a fattori esterni. L’evoluzione del contesto geopolitico e l’andamento dei tassi di interesse, al momento mantenuti invariati dalla Banca Centrale Europea, potrebbero influenzare nei prossimi mesi sia i costi dei mutui sia la propensione delle famiglie a investire nel mercato immobiliare.