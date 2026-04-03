Cordoglio nel Vco per la scomparsa di Mauro Tiboni

Il Partito Democratico del Verbano Cusio Ossola esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Mauro Tiboni, figura storica della comunità di Varzo e punto di riferimento della vita amministrativa e sociale della valle Divedro.

A ricordarlo è il segretario provinciale Riccardo Brezza, che ne sottolinea il ruolo e l’impegno al servizio del territorio: "Mauro Tiboni ha rappresentato un esempio di impegno serio, competente e appassionato al servizio delle istituzioni. Da sempre vicino ai valori del Partito Democratico e del centrosinistra, è stato un riferimento autentico per la sua comunità".

Brezza ha voluto anche condividere un ricordo personale legato alla sua infanzia: "Ho avuto modo di conoscerlo come collega attento e rigoroso durante l’esperienza in Provincia, qualità che si accompagnavano a una profonda umanità e a un forte legame con il territorio. Da ragazzo, trascorrendo parte della mia infanzia a Varzo dai nonni materni, ho incrociato più volte la sua figura, sempre presente e riconosciuta come punto di riferimento per la comunità. Una presenza solida, discreta, ma fondamentale".

Infine il messaggio di vicinanza ai familiari e alla comunità: "Alla moglie, ai figli e a tutti i suoi cari va la mia più sincera vicinanza, così come all’Amministrazione comunale di Varzo, insieme a quella di tutto il Partito Democratico provinciale".