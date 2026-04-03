Alla Piana di Vigezzo torna l'appuntamento con la “Stciapatapp”

Sabato 4 aprile torna alla Piana di Vigezzo la “Stciapatapp”, la storica e goliardica gara di sci che si conferma come uno degli eventi più attesi in Val Vigezzo, che segna la fine della stagione invernale.
Una gara di sci aperta a tutti: non serve essere campioni, basta avere voglia di scendere con il sorriso dalla pista Canalone, anche a spazzaneve. Famosa per il suo spirito goliardico e spettacolare, con discese in costumi tradizionali delle valli, d’epoca, di carnevale, o in coppia su uno sci, la gara è aperta agli appassionati di tutte le età.