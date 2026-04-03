 / Eventi

Eventi | 03 aprile 2026, 08:00

Alla Piana di Vigezzo torna l'appuntamento con la “Stciapatapp”

Il 4 aprile la storica e goliardica gara di sci che segna la fine della stagione invernale

Alla Piana di Vigezzo torna l'appuntamento con la “Stciapatapp”

Sabato 4 aprile torna alla Piana di Vigezzo la “Stciapatapp”, la storica e goliardica gara di sci che si conferma come uno degli eventi più attesi in Val Vigezzo, che segna la fine della stagione invernale.

Una gara di sci aperta a tutti: non serve essere campioni, basta avere voglia di scendere con il sorriso dalla pista Canalone, anche a spazzaneve. Famosa per il suo spirito goliardico e spettacolare, con discese in costumi tradizionali delle valli, d’epoca, di carnevale, o in coppia su uno sci, la gara è aperta agli appassionati di tutte le età.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore