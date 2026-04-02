Karmageddon: conto alla rovescia, meno 100 giorni al festival

Mancano 100 giorni alla quinta edizione del Karmageddon, il festival di musica elettronica che sabato 11 luglio 2026 tornerà ad animare l’area Lusentino di Domobianca365, confermandosi come uno degli appuntamenti estivi più attesi del territorio. Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’evento organizzato dall’Associazione Kulturale Karma continua il suo percorso di crescita, con l’obiettivo di offrire un’esperienza musicale sempre più completa, accessibile e immersiva.

Nel corso degli anni Karmageddon ha portato in Ossola artisti provenienti da tutto il mondo, contribuendo a creare un ponte tra il territorio e la scena elettronica internazionale e valorizzando al tempo stesso il contesto naturale unico in cui si svolge.

Ad aprire ufficialmente la line-up è Kharfi, dj e producer milanese e dj ufficiale de Il Pagante, tra i progetti pop elettronici più seguiti in Italia. Classe 1997, negli ultimi anni si è esibito in alcuni dei principali festival italiani come Nameless Music Festival e Mtv Digital Days, condividendo il palco e aprendo i set di artisti internazionali del calibro di Skrillex e Malaa. E' stato inoltre scelto come Dj ufficiale dell’evento Coca-Cola per l’apertura delle scorse Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

Karmageddon si conferma così come un evento capace di connettere artisti affermati e nuove promesse della scena elettronica, mantenendo una forte identità territoriale e uno sguardo sempre aperto alle nuove tendenze musicali. Nelle prossime settimane verranno annunciati nuovi nomi e dettagli sull’edizione 2026, che si preannuncia ancora più ricca e coinvolgente.