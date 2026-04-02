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Eventi | 02 aprile 2026, 15:10

Pasquetta all’oratorio: grigliata solidale lotteria per sostenere il restauro della Collegiata

Il 6 aprile una giornata di festa promossa da Insieme per un Duomo

Pasquetta all’oratorio: grigliata solidale lotteria per sostenere il restauro della Collegiata

A Pasquetta si terrà una grigliata all’oratorio di Domodossola che sarà anche l'occasione, al termine, per l'estrazione della sottoscrizione a premi promossa da Insieme per un Duomo, il cui ricavato va alle opere di restauro della chiesa Collegiata. I lavori dalla navata centrale si sono spostati ora sulla navata laterale sinistra nella cappella del Rosario e dell'Addolorata. Corposi i premi della sottoscrizione in palio: il primo premio è un viaggio a New York, il secondo un viaggio in Cina “Alla scoperta dell’Oriente”, il terzo premio un viaggio in Finlandia a Rovaniemi e altre città.

La grigliata inizia alle 12.00 prevede diversi  tipi di specialità alla griglia, carni e contorni ed è possibile scegliere tra due menù, uno da 12 euro e uno da 15 euro. È possibile prenotarsi entro oggi sul sito dell'oratorio o in casa parrocchiale.

Mary Borri

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